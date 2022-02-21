21日受寒流及華南雲雨區東移影響，全臺降雨情況明顯，各地空氣品質多為良好至普通等級。依10時監測結果，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

依監測資料顯示，21日受寒流及華南雲雨區東移影響，環境風場為東北風且全臺各地有雨，擴散條件佳，空氣品質為良好至普通等級。

竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

未來一周，21日受寒流及華南雲雨區東移影響，全臺各地降雨機率高，擴散條件佳；22日起寒流減弱，22日至23日仍受華南雲雨區東移影響，中部以北有短暫雨，擴散條件佳，南部地區稍易累積污染物；24日至25日環境風場為東北風至東北東風，下風處地區稍易累積污染物；26日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差。