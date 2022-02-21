女星柯素雲在本土劇的圈子中可以說是赫赫有名更有著一席之地，相信不少人看過她的作品，例如：《天下父母心》、《牽手》、《世間情》、《一家人》、《炮仔聲》、《你的孩子不是你的孩子》等作品，即便柯素雲曾為了兒子放棄一切，隱退影視圈，但再度回歸後依然深受觀眾歡迎，無論是精湛的演技、多樣化的詮釋以及凍齡的外表，都在觀眾的心中留下一個深刻的印象。

本土劇《一家人》。（圖／柯素雲臉書）

今年60歲的柯素雲，在30年前紅遍全台灣，更被譽為當時本土戲劇界的當家花旦，雖曾息影多年，但復出後拍攝的各種作品成績依然亮眼，而當年息影的原因究竟為何？柯素雲曾在專訪中坦言，20幾年前的自己，完全可以說是愛情事業兩得意，沒有什麼後顧之憂，但計畫永遠趕不上變化，當年的柯素雲有了與男友的孩子，男友也相當負責任向柯素雲求婚，本該是皆大歡喜的消息，無奈柯素雲本身是「不婚主義者」，婉拒了男友，獨自生下孩子，成了一位單親媽媽。而生下孩子後也曾與演員陳文山談過一場戀愛，但最終仍因兩人不適合而分開。

大愛－《竹南往事》。（圖／柯素雲臉書）

柯素雲為了給孩子更好的生活環境，當時正紅的她，毅然決然放棄影視圈的一切，帶著孩子移民加拿大，並撫養兒子長大，一直到兒子念大學後才又回到台灣復出演藝圈，繼續在自己喜歡的事業中打拼，說到這邊可以看出柯素雲的個性與處理事情的態度，無論是在演員的身分或母親的身分上，都做的淋漓盡致，兩邊都不辜負顧的很周全。

公視－《衣櫃裏的貓》。（圖／柯素雲臉書）

而談起當時的社會風氣，可以說是非常保守，「未婚生子」在當年並不是件好事，長輩們更會擔心有了單親媽媽的頭銜將影響女人未來的職涯或感情路，不過柯素雲非常勇敢，想法也相當開明，她說：「我知道自己要的是什麼，年紀到了當然會想結婚，只是剛好出現的人都不適合」，接著表示自己一點也不後悔當年所做的決定，更自嘲自己有「感情潔癖」，才會單身這麼久。

雖然柯素雲和兩任男友都沒有結果，但都保持朋友的關係，偶爾也會聯繫，而陳文山對她與孩子也都是非常照顧，誰說一定要有愛情才能滋潤生活呢？至今單身的她在工作之餘也很懂得享受人生，唯有清楚自己要的是什麼，才能明確又理智的做出決定，人生可以很複雜也可以很簡單，好好善待自己，別太在意外人的看法，不負眾人的前提無非是－不負自己。