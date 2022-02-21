考過駕照的人都知道，直線7秒是最難的，日前1名網友在Dcard發文「直線7秒保證過關4大技巧」給大家1次就過的應考密技，引起網友討論，還有有人笑說「直線7秒騎了23秒，被考官廣播叫我騎快點後面還有人要考」、「我騎了6秒 在停止線前機車停止ㄍㄧㄥ了1秒再補油門通過」。

原po在文中提到，由於近來版上超多人發文自己考駕照，都苦於直線7秒，所以決定傳授自己的考試妙招給大家，只要掌握以下4點，就可以輕輕鬆鬆pass了！

1.停車位置注意務必對正，能多後面就多後面。

在考場準備起步時，盡量往後停，越後面越好，因為這樣才有更大的起步空間，並且注意要對正車道。

2.起步多帶點油門。

直接一點的說法就是催大力點，其實起步就是關鍵，而摩托車速度越慢當然就更不穩，所以不要慢慢起步，而是稍微帶點油門，接下來只要直接滑到終點就好。第一個步驟要往後停，正是為了增加起步催油門的加速空間，以免7秒不到就過終點。

3.視線保持 直視前方。

考直線7秒眼睛最好不要看底下的線，騎車就是人往哪看、車子就會到哪，若將注意力放在線上，反而大幅提高出線的機會。原PO還建議，如果真的很在意線，就看前方的停止線。

4.龍頭握好，不要擺動。

很多人會依靠擺動龍頭來調整速度快慢，但這樣容易出線，最好的方式是龍頭擺直不要動。

最後原po也提到，學會以上幾點不代表保證過關，還是得靠大家不段的練習，畢竟熟能生巧。貼文1貼出馬上吸引不少網友搞笑留言「我騎11秒被趕走」、「催油門快出線的時候按煞車再催油門就好了，這樣很容易過」、「直線7秒騎了23秒被考官廣播叫我騎快點後面還有人要考」、「我騎了6秒 在停止線前機車停止ㄍㄧㄥ了1秒再補油門通過」。