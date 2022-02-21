受惠於強勁的出口，以及放寬防疫限制措施和對外國旅客重啟國門帶動國內復甦，泰國在去年第四季重拾經濟增長，反彈力道亦超乎預期。
泰國政府維持2022年經濟成長預測不變，為介於3.5%～4.5%，看好Omicron疫情的影響有限、國內需求強勁、觀光旅遊業復甦，以及出口和公共投資將持續為經濟帶來提振。
受新冠疫情衝擊，該東南亞第二大經濟體2020年國內生產毛額（GDP）大幅萎縮6.1%，而2021年反彈成長1.6%。
根據官方最新公布的數據，泰國去年第四季GDP經季調後較前一季成長1.8%，優於經濟學家預估的季增1.4%，並擺脫第三季的負成長0.9%。
與2020年同期相比，泰國去年第四季GDP成長1.9%，遠優於經濟學家預估的年增0.7%，同樣擺脫第三季的負成長0.2%。
為了重振觀光業，泰國本月恢復對外國旅客的入境免隔離待遇。觀光業是泰國重要的產業之一，貢獻其GDP約12%。
出口也是驅動泰國經濟成長的主力之一，其去年第四季出口年增21.3%，此外，去年第四季民間消費成長0.3%。第四季入境泰國的外國旅客約達34萬人，較第三季的4.5萬人大幅成長。該國政府已經將今年國際遊客人數預測從去年11月預估的500萬人上修至550萬人。
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