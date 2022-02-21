聯詠(3034)第一季看好在3月大尺寸面板以及手機新品推出下，可望帶動第一季營收淡季不淡，此外，聯詠具有高現金殖利率題材，以過往逾8成的配發率來算，股民將領到高達53元的現金股利，殖利率逾11.46%。

第一季為消費性電子產品的傳統淡季，聯詠看好3月底大尺寸面板DDIC市場將有機會回溫，加上智慧型手機客戶在3月會推新機，將帶動手機OLED DDIC的滲透率提升，且商用、電競及車用TDDI市場依舊相當熱絡，故首季營收將與去年第四季持平，力拚淡季不淡。聯詠看好今年各產品線皆有成長，包含大尺寸的高階TV用DDIC、平板電腦用的DDIC、車用DDIC、TV SoC、IP Camera SoC、T-con等等。今年晶圓代工產能雖有增加，但仍無法取得足夠的數量，目前訂單需求依舊大於產能供給。

聯詠過去六年現金股利配發率平均為84%，今年將維持一貫穩定的股利政策，法人推估，若以現金股利配發率為80%計算，將會配發51.1元現金股利，殖利率10.92%；若以現金股利配發率84%計算，將會配發53.65元現金股利，殖利率11.46%。