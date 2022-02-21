中國石油和化學工業聯合會近日公布2021年大陸石化行業經營情況。資料顯示，2021年，大陸石油和化工行業規模以上企業累計實現營業收入14.45兆元(人民幣，下同)，利潤總額1.16兆元，雙雙創出歷史新高，分別年增長30％和126.8％，兩年平均分別增長9％和40.1％。

中國石化聯合會副會長傅向升表示，市場恢復和結構優化疊加，使得去年石化行業效益指標達到歷史最好，利潤首破兆元大關。綜合各方面因素，預計今年行業總體將以穩為主，穩中提質的基本態勢不會改變，上半年增速可能較低，下半年將有所加快。

2021年，大陸石化全行業規模以上企業實現工業增加值年增長5.3％，增速比2020年回升3.1個百分點。其中，油氣開採業增加值年增長2.2％，增速由負轉正，比上年回升5.5個百分點；化工行業增加值年增長7.5％，回升3.9個百分點。

獲利能力持續增強。2021年，全行業營收利潤率為8.04％，為2010年以來最高水準，年升3.43個百分點，比全國規模工業高出1.23個百分點。

主要產品產量平穩增長。油氣保持穩定增長，去年原油產量1.99億噸，年增長2.4％；天然氣產量2052.6億立方公尺，年增長8.2％。化工生產加快，去年大陸化工行業產能利用率為78.1％，年升3.6個百分點，主要化學品生產總量增長約5.7％。

外貿保持強勁增長。大陸海關資料顯示，去年石化全行業進出口總額達8600.8億美元，創歷史新高，占全國進出口總額的14.2％，年增長38.7％。與此同時，外貿結構持續優化，有機化學品和合成材料進口下降，出口大增，淨進口量下降明顯。

投資恢復全面增長。去年，化學原料和化學製品製造業完成投資年增長15.7％，超出全國工業平均水準。