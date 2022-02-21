南韓9人女子團體TWICE，出道時便以林娜璉、朴志效、俞定延、金多賢、孫彩瑛、湊崎紗夏（Sana）、名井南（Mina）、平井桃（Momo）、周子瑜等韓日台三地藝人組成，出道至今已超過6年，受到全球粉絲的喜愛。而近期正在美國進行巡演的她們，也傳出7年合約即將到期而出現續約的問題，讓粉絲們相當擔心。

目前人正在美國展開第4次世界巡迴演唱會《III》的TWICE，將前往洛杉磯、奧克蘭、亞特蘭大、紐約、達拉斯等地陸續開唱，令當地粉絲相當興奮。但TWICE成軍即將屆滿7年，今年也出現了粉絲們最害怕的「續約」問題，而根據《CTWANT》的報導，目前有消息傳出林娜璉、朴志效、俞定延、金多賢、孫彩瑛、Sana、Mina、Momo等8位成員已陸續完成續約，再度簽下5年的合約；子瑜卻選擇「單飛不解散」的方式，與JYP娛樂簽下專屬的3年合約，未來她打算朝向多元發展，試圖拓展不同的事業版圖，不過這項消息目前尚未獲得證實，子瑜媽媽也沒有做出回應。

事實上，當年才16歲的周子瑜，憑著亮麗外表與清新氣質在選秀節目《SIXTEEN》中獲得矚目，雖在最後一集子瑜慘遭淘汰，但仍因節目中所帶來的超高人氣而進入增額名單中，最後順利出道成為團內高人氣成員，2019年時還曾登上「TC Candler」所票選的「全球百大美女」冠軍，人氣不可小覷。