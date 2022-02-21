受到國際廢鋼原料行情持穩影響，豐興本週盤價全面開平盤，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格都維持平盤。

豐興本週盤價，廢鋼每公噸收購牌價維持12800元，鋼筋每公噸牌價維持22300元，型鋼每公噸牌價維持27100元。

國際廢鋼原料大漲 豐興全面調漲本週盤價
台灣權王－業績護體 中碳中鋼逆勢抗跌
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