受到國際廢鋼原料行情持穩影響，豐興本週盤價全面開平盤，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格都維持平盤。

豐興本週盤價，廢鋼每公噸收購牌價維持12800元，鋼筋每公噸牌價維持22300元，型鋼每公噸牌價維持27100元。