遊戲廠商鈊象（3293）為營運暖身，2月底將為旗下遊戲機台舉辦《機甲英雄嘉年華》，將於2/26～2/28日在台中秀泰生活站前店S1館登場，將有望透過線下活動為營運添動能。

鈊象表示，《機甲英雄 機鬥勇者》是2011年推出的首款台灣自製「卡片遊戲機台」，並且發行多國，包含中國、台灣、東南亞、義大利等，深受眾多玩家喜愛。在遊戲運營了19彈之後，2018年12月，IGS正式推出了全新第二代的續作：《機甲英雄 機鬥勇者》，現正熱烈上市中。

《機甲英雄 機鬥勇者》是由玩家操作各式各樣巨大機器人與對手進行1對1的戰鬥，2022年1月24日在台灣發行第9彈─英雄超進化。

鈊象告1月自結損益，單月營業淨利4.5億元，稅前淨利4.71億元，年增14.6％、月增8.5％，稅前EPS為6.67元，優於去年同期的5.81元表現，也優於2021年12月單月稅前EPS 6.17元。

鈊象1月營收9.59億元，年增14.07％、月增7.68％，網路遊戲與商用遊戲機營收占比分別為94％、6％。第一季迎接遊戲產業傳統旺季，除了2月份有農曆新年帶動旗下遊戲熱度增加以外，也為旗下遊戲《明星3缺1》邀請藝人蕭敬騰作為全新代言人，有望藉由代言人知名度為遊戲帶來新的消費動能。