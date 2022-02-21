大陸國家衛生健康委指出，重點地區已開始啟動新冠疫苗加強針混打，可選智飛或康希諾疫苗。受此利多消息帶動，康希諾生物港股股價21日大漲，早盤一度漲逾16％，截至11點，報150.1港元，漲6.76％。其他醫藥生物類股也受惠同步上揚，百濟神州漲超4％，再鼎醫藥漲超3％。

此外，在深圳上市的智飛生物亦上漲，截至11點報人民幣126.84元，漲1.33％。

新浪財經報導，衛健委19日宣佈，經國務院聯防聯控機制批准，已經開始部署序貫加強免疫接種。第三針加強針還可選擇智飛龍科馬的重組蛋白疫苗（CHO）或康希諾的mRNA疫苗進行序貫加強免疫，即加強免疫採用非滅活路線的疫苗，選用重組蛋白疫苗或腺病毒載體疫苗。

澎湃新聞報導，湖北武漢、江西上饒、河南焦作三地20日均稱，對於完成2針新冠滅活疫苗滿6個月且未打第三針滅活疫苗加強針的18歲以上人群，可實施序貫加強免疫接種。