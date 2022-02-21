中油煉油廠傳播鏈擴大，石化事業部防疫加嚴，避免出現斷料危機。位於高雄林園的石化事業部今（21）日起針對來賓拜訪，必須至少接種兩劑證明，或是7天之內快篩陰性，才能夠入廠，中油大林廠也比照辦理。不過，中油昨才舉辦千名員眷採洋蔥活動，遭外界質疑是否因為有防疫破口才這麼做，但中油駁斥說，這規定早在活動前就討論。

中油石化事業部今發布公告指出，為因應COVID-19疫情及本公司（大林廠）狀況，自2月21日起，來賓來訪本事業部，大門保全須確認下述其中之一的醫學證明，始可進入，若無法提供，將無法進入，敬請見諒。

中油表示，一、至少接種兩劑之證明（小黃卡或健保卡），實體或照片均可。或是二、7天內（須標註檢測日期）快篩陰性證明之照片，及可供辨識之身分證件。

中油石化事業部每天包括員工、協力廠商等有數千人進出，據了解，中油高雄大林廠發生確診事情後，險些引發斷油危機，石化事業部也擔心出狀況，屆時恐影響下游供料情形，因此才加強防疫措施。

中油強調，原本石化事業部內工作的同仁與廠商均有做過快篩，或是打滿兩劑以上，廠方都有造冊掌握相關名單，因此這項加嚴規定，主要針對非常態於事業部內工作的人員與訪客。

不過，昨天中油石化事業部才剛舉辦「虎哩ㄎㄠ蔥頭」的家庭日活動，揪上千名中油員工、眷屬及退休人員攜家帶眷充當一日農夫，外界質疑是否出現防疫破口，今天才祭出新的防疫規定，中油解釋，在採洋蔥活動之前就已經討論過，目前石化事業部也沒有出現防疫破口。