美國駐俄羅斯大使館昨（20）日警告在俄美國人，指出因應烏克蘭局勢惡化，包括莫斯科、聖彼得堡、俄烏邊界的商場、鐵路、地鐵站等公共場合恐被攻擊，呼籲公民要有撤離計畫。

綜合路透社、俄羅斯新聞通訊社「塔斯社」（TASS）報導，美國駐俄羅斯大使館昨日在官網發布聲明警告，「根據媒體消息，在包括莫斯科、聖彼得堡等大城市，以及俄烏邊境情勢緊張的地區，當地的商場、鐵路、地鐵站以及其他公共場合都受到攻擊威脅。」

聲明要求美國公民：「審視你的安全計畫，準備撤離計畫，不要依賴美國政府協助。」

美國駐俄羅斯大使館也建議美國公民可以採取如下措施：監控當地及國際媒體的最新報導；避開人群；通知朋友及家人有關自己的安全狀態；注意周遭；在觀光客或西方人聚集的地區保持警戒；以及攜帶適當的證明文件，包括持有俄羅斯簽證的美國護照。

塔斯社指出，美國駐俄羅斯大使館並未說明具體的媒體消息為何。

針對美國大使館的警告，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）質疑美國是否已經將俄國可能遭受攻擊的訊息通知俄羅斯，她說：「如果沒有，那要如何理解這一切？」