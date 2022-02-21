人民幣中間價下跌 在岸、離岸價小漲 11:432022/02/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價21日報6.3401元，較上個交易日（18日）報價6.3343元下跌58個基本點，跌幅0.1％。 不過即期與離岸市場未受此影響，截至11點20分，人民幣兌美元在岸價報6.3245元，較上個交易日收盤價6.3265元上漲20個基點，漲幅0.03％。 離岸價報6.3222元，上揚33個基點，漲幅0.05％。 人民幣中間價跌22個基點 人行續百億逆回購 台股早盤下殺百點 台積電開跌4元 貨櫃三雄撐盤 #上揚 #上個 #基點 #漲幅 #人民幣中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》烏俄緊張 新興亞股上周僅菲律賓、印尼上揚 12:332022/02/21 財經 台積電進駐複製南科經驗 高雄園區附近房市看漲3成 08:002022/02/18 財經 美通膨高燒不退 主要投行估2022年升息150至175個基點 07:242022/02/20 財經 《鋼鐵股》中止3連漲 豐興盤價全開平 10:512022/02/21 財經 《金融》國泰金調查：2月景氣展望保守 過半認為通膨高於2％ 09:432022/02/21 財經 美國房市飆天價 購屋貸款規模創新高 09:002022/02/20 財經 陸元月70城房價升幅創逾六年低 11:512022/02/21 財經 高通膨的意外事 國家財政赤字竟縮減 21:392022/02/18 財經 外匯探搜－Fed升息箭在弦上 美元前三季看漲 04:102022/02/19 產業特刊 1月上揚至126.07 台幣名目有效匯率指數 創高 04:102022/02/19 金融．稅務 《國際經濟》通膨超熱 大摩上修聯準會升息預測 13:072022/02/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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