人民幣兌美元中間價21日報6.3401元，較上個交易日（18日）報價6.3343元下跌58個基本點，跌幅0.1％。

不過即期與離岸市場未受此影響，截至11點20分，人民幣兌美元在岸價報6.3245元，較上個交易日收盤價6.3265元上漲20個基點，漲幅0.03％。

離岸價報6.3222元，上揚33個基點，漲幅0.05％。