【全程影音】64％受雇者薪水不到4萬 國民黨痛批蔡政府：對低薪束手無策

行政院主計總處17日公布110 年全年每人每月總薪資平均為5萬5754元，引發網友熱議「誰領到了？」國民黨立院黨團今開記者會批評政府對改善低薪束手無策，國民黨團總召曾銘宗表示，有64％受雇者的經常性工作收入不到4萬，低薪非常嚴重，蔡政府應拿出解決方案。

對於主計總處稱110年全年每人每月總薪資平均為5萬5754 元，國民黨立委林奕華批評這是「大內宣」，網友看完數字都不禁苦笑發道歉文「抱歉拉低大家平均」，政府只會拿美麗的數字，但其實是在勞工傷口上灑鹽，離人民太遠。以去年來看，只有海運、金融薪資成長，其他行業都是衰退，只有特定少數產業領有高薪。

曾銘宗表示，蔡總統剛上任就說要解決低薪問題，但去年經濟成長率雖然有6.28％，經常性薪資竟然是負成長，搞半天蔡政府根本沒解決低薪問題。且109年的數據顯示，每人每月總薪資低於鄰近國家，且914萬受雇者的經常性工作收入，低於3萬者高達30％，不到4萬的有64％，低薪問題相當嚴重。這進而影響到年輕人不敢結婚、不敢生小孩、人才大量外流其他國家，對國家經濟衝擊嚴重，是國安問題。

國民黨立委謝衣鳳指出，台灣的勞工結構其實是以服務業為主，109年服務業GDP規模達到12.1兆，佔總體產業61％，就業人口687.9萬，佔就業人口六成。要解決低薪問題，應該比照韓國、新加坡，學習南韓外銷醫療影視觀光等高附加價值產業，學習新加坡對金融產業相關鬆綁，讓國際資金流向台灣，創造金融服務業薪資高水平。

謝衣鳳也認為，教育政策失能也是主因，30年來廣設大學，大學畢業生薪資只漲了1800元，教育政策沒跟產業政策結合，因此要改變教育政策，才能讓台灣有效改變畢業即失業的青年就業問題跟低薪問題。

曾銘宗質疑，經濟成長率提升但是經常性薪資卻是負成長，經濟成長的成果誰拿去？大老闆拿去了嗎？蔡政府要講清楚說明白。也請蔡政府拿出可行改善低薪措施，若提不出來，國民黨會代為提出，解決方案，他也認為，過去政府用租稅優惠鼓勵產業發展，應該用租稅優惠來鼓勵企業提高員工薪資才對。