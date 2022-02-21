通膨促使美國升息預期升高、俄烏危機，台股震盪加劇，今年以來至16日，外資合計賣超台股逾500億元，不過三大權值股台積電(2330)、聯發科(2454)與鴻海(2317)逆勢獲外資買超470億元，發揮穩盤效果，也連帶推動連結台灣50指數的基金表現。元大投信指出，反映美國聯準會可能展開升息循環，本益比較高的個股持續有股價修正壓力，而指標權值股因營運穩健，持續受到資金青睞，建議在預期盤勢波動較大時， 可以增加布局以權值股為主要持股的市值型基金。

元大台灣卓越50 ETF連結基金研究團隊表示，國內景氣仍處穩健成長，經濟基本面表現尚佳，有利台股後市表現。然近期受到重要美國貨幣政策轉趨鷹派、變種病毒Omicron肆虐及國際地緣政治俄烏情勢緊張影響等，可能造成金融市場波動加劇，在不確定性因素明朗前，建議分批分散佈局。而中長期來說，台股享有高現金股息優勢，產業國際競爭力強，仍不失為國人資產配置優選。

市值型台股基金以0050為代表，其他還有永豐臺灣加權(006204)、富邦台50(006208)、富邦臺灣優質高息(00730)、中信小資高價30(00894)等。

永豐臺灣加權ETF的前10大持股包括台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、中華電(2412)、富邦金(2881)、台塑化(6505)、國泰金(2882)、聯電(2303)、台達電(2308)、台塑(1301)；而國民基金0050的前10大持股則有：台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、聯電(2303)、台達電(2308)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、台塑(1301)、中信金(2891)、南亞(1303)。