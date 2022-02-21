今年首波寒流來襲，今晨最低溫在台中7.9度，台南以北、宜蘭局部沿海空曠地區及近山區的平地已有10度以下低溫，中央氣象局預估，白天氣溫較昨日略有回升，但幅度不大，再加上華南雲雨區影響，全台仍是又濕又冷的天氣。

林杰樑醫師粉專提醒日常生活中的抗寒小細節，寒流報到注意保暖，尤其是慢性疾病患者、心臟血管疾病患者、高血壓患者，務必按時服用藥物、避免情緒起伏過大；也要盡量吃少油、少鹽、少糖的飲食，避免大吃大喝以利控制血壓。

天冷時，有些人會喝酒或吃全酒料理料理取暖，吃的時候血管會擴張感到溫暖，但是酒後加速熱能流失，所以吃完全酒料理時更需要確實保暖，並且補充足夠水份。

半夜或早上起床離開被窩時動作要慢，先動動手腳、穿衣保暖再起床；喝一杯溫水有助於預防腦部及心臟血管意外發生，最好不要一大早就外出運動，以免溫度太低發生危險；注意末梢肢體保暖，外出使用帽子、口罩、手套、襪子、圍巾保暖。

使用電毯、電暖爐、暖暖包注意安全，不要直接接觸皮膚或放在棉被中，尤其老人、小孩、糖尿病、植物人或是末梢感覺不良的病患要特別注意不要灼傷；熱水器排煙管通暢，防止一氧化碳中毒；泡溫泉時溫度不要太高，不要泡太久，不宜冷熱交替太快並注意保持通風，酒後、飯後一小時內不要泡湯。

另外，瑜珈練習時，貓牛式的呼吸被視為快速熱身的方式之一，透過脊椎輪動的方式，把熱能傳遞到全身、打通任督二脈，氣溫下降時，一直加衣服也無法讓身體暖和起來時，可以做貓牛式呼吸15至20次，就可以馬上走寒意、覺得暖呼呼。