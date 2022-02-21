大陸一名男子體重高達130公斤，近日因為身體出現不適症狀就醫，問診後發現他雖然一天只吃一餐，但那一餐的份量就將近10人份，加上因工作關係，每天日夜顛倒、作息不正常，平時也不愛運動，才會導致一系列肥胖所引起的併發症。

根據《白鹿視頻》報導，陝西西安一名27歲男子，身高177公分，體重卻達到130公斤，BMI值更是高達43.11，屬於病態性肥胖；近日男子因為出現下肢水腫、頭暈胸悶等症狀，於是前往西安醫學院第一附屬醫院就診。

腎內科主任李露表示，問診後發現這名男子因為工作的關係，生活習慣非常差，雖然稱自己每天只吃一頓飯，但光是那一頓就多達近10人份的飯量，再加上平常上大夜班，作息比較不規律，他本身也不喜歡運動，除了吃飯時會坐在床邊，其他時候連動都不想動，最終罹患高尿酸血症、肥胖相關腎病，還有肥胖所導致的睡眠呼吸中止症，以及早期輕度肝損傷。

所幸在針對血糖、血脂、尿酸、呼吸、肝、腎、心等一系列的調整治療後，目前男子的狀況已經有明顯好轉。同時醫師也提醒大家，每個人都要多運動、控制飲食，才能避免肥胖以及引發腎臟損傷。