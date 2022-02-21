林小婷學習印尼傳統舞蹈，培養母國文化素養，常受邀表演。（移民署提供／李文正台北傳真）

2月21日是國際母語日，內政部移民署為了彰顯新住民第二代對母語的重視與學習的企圖心，首創Podcast節目「文化談新事」，陪你聊心事，由熟練母語文化的新二代企劃製播，邀請新二代暢談學習母語的經驗及趣事，鼓勵新二代多多使用母語，成為未來台灣在國際上的新國力。

節目主持人，由越南新二代陳金鈴及日語移民官王志文雙搭檔主持，從企劃到製作一手包辦，講述自身學習母語及外語的過程，分享給新住民及新二代參考，為移民署推廣母語增添活潑年輕色彩。

聯合國教育、科學及文化組織於1999年提出倡議每年的2月21日為國際母語日，從2000年起，每年的2月21日為國際母語日。目標是向全球宣傳保護語言的重要，促進母語傳播的運動，讓每個語言的創造力與文化都受到尊重。

節目首播邀請到越南新二代劉德曜及印尼新二代林小婷分享學習母語的過程。不同於過去外籍媽媽不敢教自己新二代子女學母語，以免影響學習中文的觀念已經過去了，劉德曜與林小婷的母親，從小就積極帶他們返回母國，耳濡目染不怕講母語，利用環境沉浸式學習，自然講出一口流利母語。

近年政府提倡新南向政策，學習東南亞語言正夯，兩位新二代也剖析臺灣人學習東南亞語「音意相近，容易理解」，鼓勵大家學習東南亞語言，並直言：「語言就是通往世界的鑰匙，沒有這把鑰匙，我們將無法轉動世界」。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，新興網路媒體平台podcast係節目檔案存放於網路上，透過podcast平台，可以隨選隨聽，並結合訂閱功能，當有新節目出現的時候會自動出現在聽眾的訂閱清單裡面，取得最新的節目內容，年輕人可以邊運動邊聽節目，十分便利。