行政院長蘇貞昌今日舉行擴大防疫會報並表示，在兼顧經濟、生計與防疫考量下，未來將朝向正常生活適當調整，此外，跨國商務活動，相關單位也將開始進行評估與研議。

指揮中心指出，近一周本土確診病例新增65例，較前一周下降42％。目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為82.6％、第二劑為76.22％、第三劑為36.16％，累計共已施打超過4571萬人次。

蘇貞昌說，目前國內疫情穩定且可控制，代表春節期間的人口移動及群聚活動，並未對疫情造成嚴重影響，Omicron變異株傳播速度雖快，但多屬輕症或無症狀。

蘇貞昌表示，國內疫情趨於穩定且在可控範圍內，未來在兼顧經濟、生計及防疫的考量下，相關防疫規範也會逐漸朝向正常生活的方向進行適當調整。

蘇貞昌指出，逐步開放的過程中，可能會增加的染疫風險，請指揮中心，在相關藥品及醫療量能上做好準備，讓民眾更有信心迎接正常生活。

蘇貞昌說，針對開放各國商務人士來台投資、商務考察及短期應聘、商務履約及跨國企業內部調動等活動，請相關部會或目的事業主管機關針對相關資格與條件進行評估與研議。