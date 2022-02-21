Steph wanted to know what the record is for most points in an All-Star game 😂 pic.twitter.com/CzB55LCS95 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 21, 2022

CLEVELANDDDD THIS IS FOR YOU.



Bron called game. pic.twitter.com/e4nVTxA8eh — Bleacher Report (@BleacherReport) February 21, 2022

21日在克里夫蘭上演NBA 75周年全明星賽，重返家鄉打球的「小皇帝」詹姆斯風采，卻被柯瑞瘋狂三分球搶光，柯瑞投進16顆三分球、攻下50分，打破全明星賽半場與全場最多投進三分球紀錄，詹皇隊也靠詹姆斯最後絕殺，終場163比160擊敗杜蘭特隊，柯瑞理所當然獲選全明星賽MVP。

由於今年全明星賽比照兩年前賽制，前3節開始分數都會歸零，每節結束領先球隊可替他們選定的慈善機構捐款，來到第4節，則以前3節得分較高球隊的總分，加上代表布萊恩的「24」分成為目標得分，哪一隊先行達標就可贏下整場比賽。

今年全明星賽一開始就擺明毫不設防，打完首節，詹皇隊47比45拿下首節，其中詹姆斯攻下全隊最高9分，另有2助攻、1抄截，甚至賽前傳出手指骨折至少缺席6到8周的保羅，也在首節還剩3分49秒替補上場，更大膽出手1次沒進。

來到次節，換成看杜蘭特隊的戴文布克、拉梅洛鮑爾、穆雷、恩比德等人火力全開，詹皇隊則看柯瑞三分砲火，甚至他在上半場就投進8顆三分球、獨拿24分，打破全明星賽半場最多投進三分球紀錄，但在次節，杜蘭特隊以49比46拿下。

中場進行NBA 75大球星表揚儀式後，第3節重新開打，柯瑞隨即展開瘋狂三分火力，距離甚至越站越遠，接連投進7顆三分球，快速累積到投進15顆三分球、獨拿45分，不過這節45比45打平，杜蘭特隊帶著139比138領先進入末節。

末節目標總分門檻設在163分，一開始加蘭、柯瑞與詹姆斯就各進1顆三分球，柯瑞也靠拋投得到第50分，可是比賽呈現互有領先局面，不過詹皇隊先靠迪羅薩投進第161分聽牌，結果詹皇隊就靠詹姆斯的後仰跳投命中，結束這場比賽。