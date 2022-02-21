配合季節轉變，南港老爺行旅Soft Kitchen將自2月21日起，推出全新春季套餐「饗食好味」，主廚結合東西飲食文化，匯聚無國界料理融入台灣傳統小吃，以創新手法顛覆獨特台灣味，午間套餐每人680元+10％起。

Soft Kitchen新一季套餐從首道沙拉至主菜，餐點搭配獨具巧思。主廚黃耀裕本次以台灣在地小吃做為發想，用台灣人最熟悉的味道，融入創新元素，同時結合南港在地特色區花-桂花，激發出食物多元的變化，希望藉由美食，帶領大家回憶那些美好的旅遊時光。

黃耀裕以義法料理手法重新詮釋，「台南棺材板」、「台式海鮮粥」、「台東卑南豬血湯」、「客家鹹豬肉」等傳統在地小吃，創意美食令人驚豔。另外特別為「嫩煎海鱺魚」及「澳洲帶骨小牛」等融入南港區花-桂花特色，清新桂花香勾勒出食材不同面貌，Soft Kitchen季節限定「饗食好味」讓旅人在享用餐點同時，品嚐經典與創意的獨特風味。