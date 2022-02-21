面試還要考機智問答！大陸一間行銷公司招募實習生，在面試最後一關面試官問3名求職者，「如果我女兒是你女兒的媽媽，那我是你的誰？」瞬間考倒求職者，其中一人思考後解出這題答案有4種，根據性別不同可能會是媽媽、爸爸、岳父、岳母，精闢解說讓她成功被錄取。

綜合陸媒報導，大陸一間行銷公司徵實習生，經過一連串的面試後，到最後一關剩下3名求職者，這時面試官問了一個問題「如果我女兒是你女兒的媽媽，那麼我是你的誰？」接著給3人15秒的時間思考。

時間到後，第一位求職者思考後仍給不出答案，當場被淘汰，第二位求職者則緊張地回答「這個問題並沒有確定的答案，如果我的女兒是你女兒的媽媽，那麼你有可能是我的爸爸。」說完後尷尬地笑了。

最後第三位求職者，冷靜地解釋這道題目確實沒標準答案，但通過各種假設，答案可以分4種，第一，如果我是女的，你也是女的，那麼你是我媽媽；二，如果我是男的，你是女的，那麼你就是我的岳母；三，如果我是女的，你是男的，那麼你就是我爸爸；四，如果我們都是男的，那麼你就是我岳父。

答案一出讓面試官相當滿意，拍手讚賞「這才是我想要的答案」，認為最後一位求職者邏輯思考清晰、靈活，是他要找的人才。