規模5.6地震襲紐西蘭 首都威靈頓有感 12:052022/02/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭地質災害機構GeoNet表示，紐西蘭南島城市布萊尼姆（Blenheim）附近今天發生規模5.6地震，震源深度30公里。 據路透社目擊者說法，位於北島南端的首都威靈頓也感受得到強烈搖晃。目前還未立即傳出災損或傷亡的通報。 紐西蘭位在地震活動頻繁的「環太平洋火山帶」（Ring of Fire）上。環太平洋火山帶是一個圍繞太平洋經常發生地震和火山爆發的地區，全長4萬公里。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110221 美軍自己犯蠢 專家：抗陸前線基地恐報銷 紐西蘭染疫數創新高 反疫苗陣營紮營不退宣稱勝利 #紐西蘭 #6地震 #威靈頓 #環太平洋 #火山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 仿效加拿大 紐西蘭民眾開卡車上國會抗議疫苗政策 14:032022/02/08 國際 播洗腦歌驅散反疫苗示威 紐西蘭議員：幼稚無用 15:492022/02/14 國際 東加海底火山噴發已3人罹難 NASA：威力逾廣島原爆500倍 03:122022/01/20 國際 紐西蘭警方清場反疫苗示威 爆肢體衝突逮逾50人 12:312022/02/10 國際 20歲單板滑雪女將 為紐西蘭奪歷史首金 04:102022/02/07 運動天地 大陸與紐西蘭簽署自貿協定升級議定書 4月7日生效 11:472022/02/15 兩岸 紐西蘭克馬得群島區發生6.4地震 無海嘯之虞 13:162022/01/29 國際 東加猛男為國募款 感謝日本民眾慷慨解囊 20:242022/01/22 國際 已連續3周未發現新火山浮石地點 海委會持續監控 10:562022/02/16 生活 紐西蘭總理COVID-19篩檢陰性 繼續隔離至2月1日 09:162022/01/31 國際 專家籲兩面向改革住宅地震基本險 住宅地震保險基金回應 20:142022/01/21 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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