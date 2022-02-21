紐西蘭地質災害機構GeoNet表示，紐西蘭南島城市布萊尼姆（Blenheim）附近今天發生規模5.6地震，震源深度30公里。

據路透社目擊者說法，位於北島南端的首都威靈頓也感受得到強烈搖晃。目前還未立即傳出災損或傷亡的通報。

紐西蘭位在地震活動頻繁的「環太平洋火山帶」（Ring of Fire）上。環太平洋火山帶是一個圍繞太平洋經常發生地震和火山爆發的地區，全長4萬公里。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110221