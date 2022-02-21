台劇《華燈初上》的高人氣，卻也讓許多不肖業者心起歹念，在蝦皮網路購物平台販售仿冒作者親筆簽名的書籍，而作者張哲生有親自在臉書發聲澄清，對此，北市法務局主任消保官楊麗萍表示，賣家此做法已涉及《刑法》第217條偽造署押罪，得向檢警調機關告發。

近期超火紅的台劇《華燈初上》與〈報時光〉聯名授權出版書籍，透過懷舊大師張哲生紀錄1980年代的台灣人文，但網路購物平台上卻出現仿冒作者簽名版《回到華燈初上時》的限量書籍，也引發作者關注。

張哲生在臉書澄清表示，除了博客來、誠品書店，和報時光的「時光商號」外，並沒有其他通路有作者簽名版可賣。

張哲生說，當下覺得可疑，便請網友拍攝簽名那一頁給我看，發現上頭的簽名並不是我簽的，但看得出來已經很努力地描摹我的簽名，而且還做了「限量珍藏作者簽名版」的貼紙貼在封面上，可見這絕對不是個案。

他也提醒大家，千萬別在蝦皮購買來路不明的限量簽名版書籍，因為絕大多數的作者簽名都是賣家仿冒的。

對此，楊麗萍說，若消費者有遇到購買仿冒簽名的此情形，可依《消保法》第19條，通訊交易7日猶豫期規定或《民法》不完全給付、意思表示被詐欺等規定主張解除買賣契約。

楊麗萍強調，偽造簽名的行為已涉犯《刑法》第217條偽造署押罪，民眾得向檢警調機關告發。