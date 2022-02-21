黃郁婷恐遭懲處 趙少康喊話蔡蘇「住手」：鬧笑話笑掉大牙

北京奧運閉幕，行政院要求教育部、體育署針對我國代表隊競速滑冰選手黃郁婷的「不當言行」進行調查，並為適當之處分，中廣董事長趙少康痛批，蘇貞昌大院長、蔡英文大總統，去追殺一個30幾歲的小女生、運動員，讓人家笑掉大牙。

趙少康表示，黃郁婷的言行當然有可爭議之處，但勸告就好，相信以後也不會有國手再去穿對岸的衣服，以後列為選手比賽前的規範即可。

他說，這次冬奧台灣雖然只有4位選手參加，但已經是很不簡單的事情，台灣沒有冰天雪地，這些滑冰、滑雪選手靠的都是自己，國家沒有給他們什麼東西，從小都是家裡培養、努力苦練，要去冬奧是很困難的，必須要到一定水準才能報名，這些人能參加冬奧讓台灣能出頭露臉，已經是為國爭光，不一定要拿牌，這在台灣是幾乎不可能的事情。

趙少康指出，人家已經很努力的比賽，雖然言行可議，但她已經道歉，也承認常講話不經大腦，講話後悔來不及，而黃郁婷後來也在臉書上跟網友爭論，對方有對方的想法，聽聽看就是了，這是她的權利，幹嘛急急如律令，非要追殺黃郁婷不可。

他強調，國內發生這麼多大事，疫情、缺蛋等問題不去解決，就追著一個小女生窮追猛打，這跟中華奧會改選也沒有關係，這是很無聊的事情，所以才請蔡英文、蘇貞昌住手，不要再幹這種事情，鬧笑話，讓人家笑掉大牙。