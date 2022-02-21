前氣象主播黃鈺文早年以藝名「米奇」在《我愛黑澀會》出道，後來她轉換跑道當上氣象主播，不過黃鈺文之後閃電離開主播台，轉到新加坡發展，親民的黃鈺文也樂於和粉絲分享生活日常，未料，黃鈺文今（21日）卻曬出快篩陽性的照片，透露自己確診新冠肺炎，她也透露，自己是症狀持續3天才驗出陽性。

黃鈺文今早在IG曬出快篩陽性照，透露自己確診新冠肺炎，黃鈺文表示，她一天開始喉嚨痛，當時快篩是陰，隔天發燒一整天、燒到38.6，還一直咳嗽、沒有食慾，快篩仍是陰性，第三天感覺昏沈沈，喉嚨開始有腫痛的感覺、有痰，快篩結果才為陽性。

黃鈺文以自身經驗分享：「Covid會潛伏一陣子然後才會被確診，所以有一點症狀時大家應該就要先自主隔離了」，而她也沒有進公司、都在家休息，黃鈺文也進一步提到：「雖然我蠻不舒服的，但目前真的覺得就跟一般流感一樣，可能就是發燒時間拉比較長」。

黃鈺文表示她已有接種疫苗，目前她基本上一切都正常，吃東西也有味覺，她也報平安說：「Covid的部分目前姐Hold得住」。

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