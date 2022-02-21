幸運之神降臨，新莊有間彩券行1天內竟然刮出兩個百萬大獎，且同為「1200萬大吉利」的貳獎100萬元！

根據「彩金多彩券行」林小姐描述，第一個刮中百萬的幸運兒是位50多歲男性，當天帶著媽媽、老婆及兒子到廟裡拜拜，經過投注站時，老婆提議剛拜拜完想買刮刮樂試手氣，進到店內直呼某張1000元刮刮樂彷彿有股魔力一直叫他買，而那張刮刮樂是8號「感覺會發」，於是買來刮，沒想到真的幸運刮中100萬元。

接著第二個刮中百萬獎的是位40多歲男性，同樣帶著一家人來到投注站，一家人挑選各式各樣不同面額的刮刮樂，聽到店員說稍早才刮出「1200萬大吉利」的百萬獎，於是其中一張就挑選了同款刮刮樂試試手氣，竟然真的幸運刮中100萬元，全家人都感非常驚喜。

林小姐表示，附近一家很靈驗的土地公廟，當地很多人都會去拜拜，土地公除了保佑平安，也管財庫，很多人去土地公拜拜後都會到投注站試手氣，今年一天內能開出兩個百萬大獎，一定是土地公帶來的吉兆與財運。

「1200萬大吉利」共有5個頭獎1200萬元、150個100萬元；台彩統計至2月20日止，已刮出4個1200萬元、115個100萬元。