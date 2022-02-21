特魯索娃在閉幕日表演滑再度登場，扮演神力女超人。（新華社）

開賽前聲勢最強的瓦莉娃在長曲決賽崩盤，只獲得第4名。（美聯社資料照）

本屆北京冬奧女子花式滑冰，代表ROC的3位俄羅斯女將被大陸網友暱稱為「三套娃」，套娃就是有名一層套一層的「俄羅斯娃娃」。其中金牌席芭柯娃（Anna Shcherbakova）最受歡迎，被稱為「千金公主」。席芭柯娃賽後說：「我想特別感謝我在中國的粉絲，我沒想到有這麼多粉絲關心我。」

銀牌的ROC女將特魯索娃（Alexandra Trusova）就在她氣得說「我不再滑冰了」之後的幾天，她又在閉幕日的表演滑扮成「神力女超人」亮麗登台，似乎心情已經平復。

特魯索娃可能是本屆最憤怒的銀牌選手，她在長曲做出5個四周跳獲得全場最高分，但結束之後總分輸給席芭柯娃。當時還有捲入禁藥疑雲而在決賽失常的ROC女將瓦莉娃（Kamila Valieva），瓦莉娃拿到第4名，教練都過去關切瓦莉娃，讓特魯索娃更加不滿。

「我永遠不要回到滑冰場了，我恨這運動！我怎麼樣都拿不到大獎，每個人都有金牌，只有我沒有，我好恨！」特魯索娃怒氣爆發一度拒絕領獎，加上瓦莉娃的爭議，讓金牌得主席芭柯娃當下都沒心情了。

特魯索娃在轉入成年組之後的4次大賽都是銅牌，她對金牌的執著展現在北京冬奧，不計風險多次使出四周跳。席芭柯娃是去年世錦賽金牌（世錦賽俄羅斯被迫改名FSR，但成功包辦金銀銅），席芭柯娃這次在冬奧短曲、長曲都是第2名，以穩定表現拿下金牌。被稱為「千金公主」似乎是因為她出身於知識分子家庭並且氣質出眾的緣故，冬奧摘金之後也升格成為「千金女王」。