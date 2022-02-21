中市蔡男與賴姓友人，和男子阿柱有債務糾紛，兩人在2020年11月間各持手槍到阿柱住處，毆打將他強押上車，用膠帶綑綁雙腳、蒙眼，載往拘禁，要脅簽下借款200萬元借據後才放人，阿柱自行就醫。阿柱家人在丈夫遭押離後即報案，經警循線查獲，台中地檢署依剝奪他人行動自由等罪將蔡男起訴。

起訴書指出，蔡男、賴男與阿柱有財務糾紛，兩人心生不滿在2020年11月5日晚間各駕駛1輛自小客車、搭載1友人，1行4人前往阿柱中市住處，蔡男持手槍抵住阿柱頭、胸部，阿柱奪槍之際，賴男又持槍進屋，蔡、賴等人聯手拳打腳踢、持磚塊打頭，強押阿柱進車內，並以膠帶綑綁手腳及蒙眼，載往他處拘禁。

蔡男等人要脅阿柱簽立他在2020年9月初向蔡男等借200萬元等內容的借據後，當晚即將他載往1家便利超商前釋放，阿柱深夜前往醫院驗傷，經診斷頭部有損傷，手臂、膝部、臀部及後胸壁有多處開放傷口。

蔡男到案否認涉妨害自由及傷害等犯行，供稱他與阿柱因茶葉買賣發生糾紛，阿柱欠他100多萬元，他當天與阿柱理論時發生口角、講話很大聲，並互相有拉扯，但只是出去講如何還錢？並無恐嚇、傷害或脅迫簽借據等事。

阿柱家屬作證，蔡及賴男兩人各持槍到住處押人，而檢察官以阿柱驗傷證明及現場監視影像等證據，認定蔡男等涉剝奪他人行動自由等罪，因賴男未到案而發布通緝，並將蔡男起訴。