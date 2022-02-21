俄軍入侵烏克蘭危機暫時解除。法國總統府21日發聲明指出，總統馬克宏20日與俄羅斯總統普丁通電話，普丁表示，打算在和白俄羅斯軍演後，立即從鄰近烏克蘭的白俄撤軍。

法國在聲明中指出，馬克宏與普丁通話105分鐘，除同意推動烏東停火外，也同意必須以外交方式解決當前危機，並應竭盡所能找到解決方法。

普丁和馬克宏表示，他們將加緊工作，讓包括烏、俄和歐洲安全暨合作組織（OSCE）在內的烏克蘭問題三方聯絡小組在數小時內會談，目的是讓所有有關各方承諾在「烏克蘭東部，即烏克蘭政府軍和親俄分離份子對峙」地區停火。

聲明強調，各方未來幾天將進行密集的外交工作，並將於巴黎舉行數次磋商，這包括馬克宏與德國總蕭茲、美國總統拜登將在數小時內磋商烏克蘭危機。而法俄兩國外長將於21日通話。

白宮隨後證實法方的消息，白宮發言人莎琪表示，拜登已原則同意，在下周兩國外交部長會晤後，以及如果侵略行為沒有發生的情況下，就烏克蘭危機與普丁舉行峰會。

不過，白宮還是堅持先前預判「俄軍將入侵烏克蘭」的說法，莎琪重申，目前俄羅斯似乎仍持續就很快全面攻打烏克蘭進行準備，如果俄羅斯選擇開戰，美國也已經準備好做出快速且嚴正的反應。

稍早，美國國務卿布林肯還是「做空」烏克蘭危機；20日，他在接受CNN專訪時重申，目前種種跡象皆顯示俄羅斯正處於入侵烏克蘭的邊緣，但華府仍會用盡一切努力，以外交行徑阻擋莫斯科進軍。

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