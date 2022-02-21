行政院長蘇貞昌今（21）日召開擴大防疫會議，指出在兼顧經濟、生計及防疫考量下，未來相關防疫規範會逐漸朝向正常生活方向適當調整。針對開放各國商務人士來台投資、商務考察等活動的相關資格與條件，請相關部會或主管機關進行評估與研議。

行政院發言人羅秉成表示，此次會議討論國內外疫情狀況及國內疫苗施打情形等議題。指揮中心指出，全球疫情雖過高峰趨緩、惟仍屬嚴峻，鄰近多國新增病例持續增加，香港病例更增加近3倍，醫療量能亦受影響，國內境外移入病例持續上升，威脅仍大。

而近一周本土確診病例新增65例，較前一周113例下降42％。目前北市某團體聚餐與KTV活動導致的職場、校園及家戶群聚事件，亦有跨縣市個案，仍需加速接觸者調查、匡列隔離與社區篩檢，而國內其他群聚案件目前均尚在穩定控制中。

疫苗施打方面，指揮中心表示，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為82.6％、第二劑為76.22％、第三劑為36.16％，累計共已施打超過4571萬人次。

蘇貞昌對此表示，目前國內疫情穩定且可控，顯示春節期間國內大規模的人口移動及群聚活動，並未對疫情造成嚴重影響，代表台灣不只防疫做得最好，相關防疫措施的調整及開放也做得最有節奏、且經得起檢驗。

此外，蘇貞昌指出，Omicron變異株傳播速度雖快，但多屬輕症或無症狀，且國內藥品及醫療資源皆屬充裕，呼籲符合條件的國人同胞依指揮中心規畫儘速施打疫苗，持續提升全國整體保護力。

蘇貞昌指出，由於國人遵守指揮中心所訂指引、地方政府積極配合相關防疫措施，使國內疫情趨於穩定且在可控範圍內。未來在兼顧經濟、生計及防疫考量下，相關防疫規範會逐漸朝向正常生活方向進行適當調整。

面對逐步開放可能增加的染疫風險，蘇貞昌請指揮中心在相關藥品及醫療量能上做好準備，讓民眾更有信心。針對開放各國商務人士來台投資、商務考察及短期應聘、商務履約及跨國企業內部調動等活動，請相關部會或主管機關針對相關資格與條件進行評估與研議。