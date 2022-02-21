女星潘映竹（竹竹）有著性感身材及甜美外型，在談話節目表現自然不做作，擁有一票粉絲追蹤，去年大尺度的挑戰同名寫真書，今年她開始學騎重機準備考駕照，學了騎重機許久的她公布好消息「3/1能用自動變速箱擋車和速克達考重機駕照了！」期望自己考照順利。

不少人享受騎重機追著風的快感，從男性市場逐漸傳染到女性加入騎重機行列，女星潘映竹近期也愛上騎重機，曾接受《TVBS新聞網》訪問時表示「隨時跳上重機騎去想去的地方，是她最期待與享受的地方。」，近日潘映竹在社群PO出騎重機的帥照，並寫下「3/1開始就能用自動變速箱擋車和速克達考重機駕照了！！怎麼會有這！麼！快！樂！的事啦～～第一次體驗用速克達考照就上手，所有關卡都是一次通過，教練都忍不住給大拇指。」似乎對於未來能考上重機駕照信心大增。

對此，網友看到潘映竹騎重機的PO文詢問「但還是不能騎檔車的重機？」，潘映竹也回應網友「要打擋的還是要另外考喔！」，其他網友看到潘映竹一身皮衣造型，則留言「超級賽亞人」、「帥」、「長腿」，再度獲得不少按讚。

潘映竹去年挑戰大尺度寫真，在海灘及森林拍攝唯美照片，而在森林拍攝場景最讓潘映竹感到害怕，她幾近一絲不掛的躺在長滿青苔的樹幹上，潘映竹回想那時的心情表示「超怕蟲跑進私密處」，近日她在社群分享了去年拍攝的照片，在寒冷的冬天注入暖流寫下「偷偷放上之前寫真集兩張漏網之魚（我的背肌練的不錯）」，從照片中能見到潘映竹穿著白色透膚比基尼，讓她的白晢美肌圓弧曲線全見光，潘映竹跪著在海中洩出大片的絕對領域，使粉絲擔心「快走光了」。