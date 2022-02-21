台鐵表示，今（21）日上午10點起，台鐵會員消費累積點數新增回饋機制，凡於台鐵夢工場網路商店購買鐵路紀念商品，可使用會員點數折抵現金，每2點折抵1元，單品項最高可折抵售價的15％。

台鐵表示，會員於台鐵夢工場網路商店購買鐵路商品，同一筆網購訂單，使用點數折抵後的單項商品實付金額達50元（含）以上，每50元可再累積1點。相關會員點數累積與使用紀錄，也可以透過台鐵官網的會員服務查詢。台鐵夢工場網路商店部分商品或特價商品等不適用點數折抵，及特定商品折抵上限低於15％，須以實際結帳畫面顯示為主。