統一集團今（21）日宣布，整合統一（1216）、統一超，以及旗下美妝、百貨、保健、運動、餐飲等總共15大品牌通路，以「分享愛」為初衷，自2月22日起推出限時7天「愛的分享週」主題活動，活動期間加碼OPEN POINT會員消費滿額天天抽鑽戒。

統一主管表示，2022年2月22日是特別的時刻，具備六個阿拉伯數字2，而2的中文諧音為「愛」，英文的「i」與中文諧音也有異曲同工之妙，因此統一集團決定，以感謝之心啟動「愛的分享週」活動，邀請消費者一起傳遞幸福、分享愛，總共將祭出總價值超過百萬元的獎項。

統一集團以「愛」為主軸，串聯統一、統一超門市、i預購平台、OPEN POINT行動隨時取，並攜手康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等品牌共同參與，超過8000個實體通路與電商平台互連分享愛，活動期間將天天加碼抽鑽戒。

統一主管表示，過去幾年集團也曾舉辦「愛．Sharing」活動，集合統一集團不同事業體共同參與，擴大活動的覆蓋面與影響力。

此次統一集團「愛的分享週」主題活動將從明天開始，為期7天，活動期間，統一超門市將推出指定的CITY系列飲品及指定商品買一送一，針對OPEN POINT會員加碼，購買指定商品單筆滿222元持三大支付結帳享85折優惠，結帳金額滿222元再加碼贈22點；OPEN POINT行動隨時取另有買22杯送22杯優惠，傳愛分享每一刻。

美妝通路康是美在活動期間，推出全店指定商品不限金額88折、持icash2.0支付滿2222元再送222現金折價券，最高享22%點數回饋。統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代全館指定櫃位滿3000送300。

BEING fit與BEING sport「愛的分享週」推出購買私人教練課程，每堂1222元再送OPEN POINT 22點，最多限購22堂；BEING fit憑OPEN POINT22點，可兌換首小時免費券；BEING spa則使用OPEN POINT22點，凡預約體驗任一90min(或以上)的主課程一堂，當次再贈都會舒展保養30min一堂(價值$2000元)，提供健康運動與紓壓保養新選擇。