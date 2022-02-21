中友時尚藝廊即日起至3/21展出「情深似漆-陳偉毅×彭雅玲 漆藝雙人展」，共展出陳偉毅及彭雅玲二位藝術家夫妻檔的39件精選作品，自開展以來，好評不斷！

有別於以往民眾對於「漆器」的印象，藝術家陳偉毅以繪畫的方式結合漆藝工藝，以香蕉葉、花卉為主題，每幅作品宛如照片般真實，不論是光影、線條、花朵的紋理，栩栩如生呈現在觀者面前。

中友表示，本檔展出的藝術家彭雅玲及陳偉毅夫妻是「咸豐草漆藝工坊」的主理人，彭雅玲以傳統漆器工藝為主要創作題材，作品風格結合傳統漆藝點綴現代施華洛世奇水晶等媒材，加以相思葉拓印，呈現出優雅高貴的漆器作品。

陳偉毅則捨棄原本繁複多樣技法，只留下單純繪畫元素。單純繪畫，採用不單純的方式來演繹。吸取中國工筆畫的精神，將花鳥細節生動描繪，配以精簡截枝構圖，讓留白多些意境。再加入西方素描觀念，將物體光影變化融入，使畫面更加真實逼真。

陳偉毅從小生活在南投集集，喜愛觀察生活周遭大自然的變化，尤其以香蕉葉最是喜愛，本次展出作品就看到大量的香蕉葉作品。陳偉毅在導覽時提到：「蔣勳老師看到這個系列作品時一直反覆觀看，然後跟我說：這些漆畫越看越像在『看電視』！我說：是啊！而且是看4K電視」！

本次展出的作品中，花卉系列也相當吸睛，每一幅都帶有陳偉毅創作時的小故事，其中唯一一幅木棉花，是林懷民親自撿拾木棉花贈與陳偉毅，於是他便將木棉盛開的姿態畫下。除了花卉外，陳偉毅也喜愛畫山景，現場展出4幅靄靄白雪壯麗山景，皆是陳偉毅走訪歐洲後畫下的回憶。

為了推廣漆器工藝，本次展覽特別邀請陳偉毅開課指導，於3/4、3/6開闢二場「描彩專屬自己的珠寶漆盒」，不須繪畫基礎，第一次就上手，由陳偉毅細心帶領，輕鬆完成美麗漆盒！有興趣的民眾可上中友官網或中友APP報名參加。

此外，愛心不落人後，彭雅玲在本次展覽中特別捐贈一只價值12800元的「相若」漆盒提供公益義賣，所得將全數捐贈給「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會」

時尚藝廊策展人-中友百貨企劃處經理簡聰政表示，「越在地、越國際」，二位藝術家夫妻檔專攻「漆」材料創作本身就很東方，不論是漆畫、漆盒，都看得到生活中自然題材為創作主題、作品有很高的辨識度及特色、加上創作經歷豐富，更是收藏家喜歡的類型，每次展覽都有很不錯的成效，相信這次在中友時尚藝廊也會有好成績。

簡聰政特別強調，中友從81年開幕至今，剛好滿30週年，為感謝一路陪著中友成長的顧客，3月初將安排盛大的30週年慶活動，也邀請大家一同參加。