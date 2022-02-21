住商機構依據經濟部及內政部實價資料，統計雙北便利商店最多路段前十名及其平均房價，台北市中山區林森北路以34家得冠，其平均房價約每坪60.3萬元，新北市則是新店區中正路28家最多，路段平均房價每坪41.4萬元。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，為了提高開店的成功率，業者已經採取科學方法設點，加上斜槓又跨業的經營方式，更讓民眾對於便利商店的依賴感大幅提升，也讓購屋人將當地便利商店的多寡視為機能成熟與否的指標之一，如果是購買投資型物件，有了便利店當鄰居，也等於有了基本面。 綜觀台北市便利商店最多的十條路段，第一名中山區林森北路共34家，第二名松江路有33家，中山區共有四條路入榜，然而便利商店多的十大路段平均房價高低差距大，房價最低在內湖區瑞光路，總共有28家便利商店，平均房價每坪50.2萬元，第二低價為信義區吳興街，共有27家便利商店，平均房價每坪58.7萬元，最高價在松山區敦化北路上，平均房價每坪121.8萬元，共有21家便利商店。

郎美囡指出，瑞光路商辦居多，平均房價較低，吳興街雖然靠近信義計畫區、居住密度高，但因為老公寓多，均價相對低，至於敦化北路本為台北市高價位地段，不僅企業據點多，豪宅及高級住宅，如知名豪宅「華固名鑄」即位於此，其平均成交價約每坪200萬元，拉高區段價格。 新北市便利商店最多的路段為新店區中正路，共有28家便利商店，第二名在新莊區中正路，共23家，平均房價的部分，大多落在在3~4字頭，唯獨鶯歌區鶯桃路平均房價僅18.7萬元，郎美囡指出，新北市便利商店密度高的路段通常為行政區的主要道路，由於房價、租金較台北市低，吸引人口進駐、商家林立，對便利商店的需求也高，各路段房價相對穩定，鶯歌區位於新北市外圍，故房價相對低，不過有三鶯線話題及觀光潛力，便利商店家數不輸市中心路段。