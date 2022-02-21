苗栗縣政府為守護原住民長者口腔健康，今年向原住民委員會爭取158萬元補助，讓年滿55歲以上的原住民長者，每人補助最高3萬元裝假牙。曾獲補助的泰雅族頭目分享，他裝了5顆固定式假牙，讓他講話跟唱歌都變得更有力量。

泰雅族頭目伍佳福分享經歷，他到牙醫診所看診後提出申請，經醫師評估，1個月以來陸續裝5顆假牙，獲得1萬5千元補助，他說，裝假牙後咀嚼食物變方便，也讓牙齒外觀看起來更整齊，不僅說話有自信，唱歌也能更有力道。

縣府原住民族事務中心主任蔣意雄表示，補助假牙計畫是針對設籍苗栗縣年滿55歲以上的原住民長者，全縣符合申請資格者有2千多人，去年共有近60件申請補助，今年全縣有33家健保特約牙科醫療院所配合辦理。

蔣意雄說，符合資格的長輩，只要拿健保卡到牙醫診所治療，並提出醫師診斷書和診治計畫，就能到原民中心申請，經牙醫師公會及縣府審核通過，即可開始裝假牙，鼓勵原住民長者踴躍提出申請，不過也要提醒，此計畫植牙不是補助項目。