苗栗某通運公司發生工安意外，導致28歲王姓女員工右腿截肢，事後傳出老闆只發10萬元撫慰金，引起網友公憤，掀起一連串風波。孫文學校總校長張亞中得知此事後，批資方不僅公安有問題，資方冷血無情更是可惡，並透露王女很會畫畫，以後若孫文學校有需要，希望有機會拜託她協助，也可以為她增加些收入。

張亞中昨（20）日在臉書談及截肢女孩一事，表示這位女子從小成長辛苦，工作時先是被撞斷兩顆門牙，竟還失去一隻腳，女子說這陣子公司對她不聞問，她也坦言半夜經常哭醒，不知何時會情緒崩潰。

張亞中指出，這不應該是標舉良善價值的台灣會發生的事，這位年輕女子所失去的，怎麼會只是10萬元就可以補償的呢？張亞中批，這間公司不只是公安有問題，資方冷血無情更是可惡，因此他期盼，有公權力的政府能主動出面，協助該女與資方再協調，也期待資方能將心比心，重新再議補償經費，能讓受傷者滿意，社會大眾能夠接受的方案，台灣應該是個公義的台灣。

張亞中得知「截肢女孩」很會畫畫，希望有機會能與她合作。(圖／翻攝自臉書)

此外，張亞中了解後發現，這名受傷的女子非常有才華，也很會畫畫，他說，以後孫文學校有需要漫畫、封面設計或藝術作品，希望有機會拜託她協助，也可以為她增加些收入。

「人間應有情，世界應有愛！」張亞中鼓勵這位受傷的女子不要挫折，繼續加油，也希望社會善心人士，多給予弱勢者協助，讓我們的台灣是個溫暖的台灣，更重要的是，勞資雙方的關係，不能只是冷冰冰的法律規範，更不是權力的高低對話，只有公義，才能給勞資與社會帶來真正的溫暖。