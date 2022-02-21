民眾黨議員擬參選人黃瀞瑩、楊寶楨，近日疑似調侃監察院長陳菊身材，引發爭議。行政院長蘇貞昌今日表示，陳菊一輩子為人權自由奮鬥，相信不會去在意這些不禮貌的攻擊。民進黨立委許智傑則批評，這兩人恐是被帶壞了，才會缺乏基本尊重。但楊回應外界根本是扭曲事實。

監察院近日提出報告，指出北市府輕忽北農疫情，黃瀞瑩不滿在臉書發文，楊寶楨則留言附和「大菊為重」，黃瀞瑩也回應「再重也要好好調查真相」，被外界質疑是嘲諷陳菊的身材。

蘇貞昌說，40多年前的美麗島大審，自己看著陳菊對面唯一死刑的軍事審判，不憂不懼，最後交代他自己身無長物，而這位一生為人權、自由奮鬥的人權鬥士，相信不會去在意後輩這些不禮貌的人身攻擊。

但楊寶楨反駁外界說法「重指的是地位、重要性」，外界若硬要解釋成重量，戴上綠色眼鏡，看什麼都充滿歧視，黃瀞瑩也說，「心中有鬼，看別人都是鬼」，自己的留言很溫和，給網友跟媒體評論。

許智傑表示，這種尖酸刻薄的人身攻擊，缺乏對人的基本尊重，後面的解釋更顯得欲蓋彌彰，希望她們趕快出來向陳菊道歉，認錯檢討改進，才是「新政治」該有的素養。