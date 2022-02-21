大陸近年積極推進糧食生產，中共總書記習近平曾多次公開提及，「中國人的飯碗要牢牢端在自己手上」。廣西的農業農村廳、發改委、財政廳近日聯合印發《廣西壯族自治區糧食生產激勵辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》），對糧食生產綜合評價總評分排名靠前的糧食和非糧食主產縣（市、區），分別給予資金獎勵，其中最高可獲500萬元（人民幣，下同，約新台幣2201萬元）。

據悉，《辦法》中所提到糧食生產激勵對象，為糧食生產成效突出的縣（市、區）政府，而獎勵金額將依據上一年度糧食生產綜合評價評分結果確定，內容包括糧食生產穩定度、糧食生產情況、績效考核情況、穩定糧食生產的主要措施落實情況和獎懲事項5方面。

《辦法》提到，糧食主產縣（市、區）可獲200萬至500萬元的激勵資金，而非主產縣（市、區）則可獲150萬至300萬元。而資金可用於發展糧食生產密切相關的工作，由各縣（市、區）根據實際確定，具體實施方案報上有關部門備案，重點用於糧食作物病蟲害防控、糧食生產功能區管理、耕地品質提升等方面。