魚丁糸一連2場的「池堂影夜」小巨蛋演唱會20日圓滿落幕，會後慶功受訪，提及他們連續2晚唱到超過場租規定的演出時間11點，青峰想起當年小巨蛋制定超時條款，就是因為他們首度攻蛋唱到凌晨，笑回：「哎唷，這（超時條款）都是10年前的事情，我們沒想到會唱那麼久，歌單都已經刪了6、7首歌，怎麼還會超時？一下台嚇到，但我覺得超時就應該罰錢，要乖乖繳納罰金，我會承擔全部的罰金。」

魚丁糸的前身「蘇打綠」2007年11月首度攻蛋時，青峰一路從7點半唱到隔天凌晨午夜12點多，當時未有罰金，但此後小巨蛋嚴格訂定超時罰款，被暱稱為「蘇打綠條款」，只要唱超過11點，每15分鐘罰5萬，11點半後每15分鐘罰10萬，如唱到午夜，將付30萬罰款，推估魚丁糸此次開唱，2晚超時至少罸款10萬元。

慶功會上團員們的體力看起來還是不錯，不像青峰在演出時說的接近40歲體力下滑，追問他們台北演出結束後，接下來是否南下進攻高雄巨蛋，青峰表示由於此次演唱會製作成本遠超過2天門票完售收入，如果能夠回本的話，當然希望未來有機會加場。演出首日，青峰在台上數度落淚、情緒激動，他解釋：「有點像我們第一次在小巨蛋開唱那時候，心情滿激動的，不知道有那麼多感觸，那一刻很自然地淚水湧現。」但第二天演出全場都沒哭，他笑回：「淚水跟靈感一樣突然。」