國人求「息」若渴，高股息ETF 5%配息率成「標配」、6%配息率躍居市場寵兒，觀察近半年來已有三檔台股高股息ETF配息率超過6%水準，不過因為選股策略不同，造成含息總報酬表現有不小差異，法人建議，投資人關注配息率的同時，應同步比較長期報酬率，才能選出適合自己「存股」的優質ETF。

近期高股息ETF出現配息大戰，僅過去短短半年，台股已有三檔高股息ETF訴求6%以上的配息率，包括規模都有百億元以上的元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878)，以及規模較小的FH富時高息低波(00731)。法人表示，上述三檔高股息ETF近期配息率來到6%至7%，只是因選股邏輯不同，展現的績效也很不同，近一年的含息總報酬表現最大可差異達一成以上，成立較久的產品，也明顯在長期表現上展現穩定度。

其中兩檔比較早發行的高股息ETF，是2017年成立的元大台灣高息低波和2018年成立的FH富時高息低波，這兩檔ETF近一年報酬率都在33%左右，而成立一年多的國泰永續高股息報酬率僅21.3%，代表投資人雖然都從三檔ETF拿到超過6%的配息，但投資一年下來的報酬成果並不相同。

若將統計時間拉長到二年和三年，則是由元大台灣高息低波脫穎而出，累積報酬率分別達到56.3%及79.3%。在2020及2021年，元大台灣高息低波也是所有台股高股息ETF的績效冠軍。

元大台灣高息低波是從台股上市市值前250大公司中，依股利率、營運穩定、股東權益報酬率、獲利能力等指標挑選，且有價格動能因子，也就是會調節漲多部位，並避免去買到因為大跌而有高殖利率的個股，因為同時篩選高配息和股價波動度，長期成績展現「真實力」，適合想存台股高股息ETF，也想控制風險的投資人。

該ETF的成分股大多是耳熟能詳的存股標的，包括兆豐金、統一超、第一金、台灣大、統一等人氣存股，目前都是元大台灣高息低波主要成分股。今年以來，台股震盪小跌，元大台灣高息低波依舊繳出2.77%的報酬率。

法人表示，既然要「存」ETF，投資應該從長計議，最好挑選成立三年以上的產品，雖然近年高股息ETF掀起募集熱潮，但這些ETF大多沒有經歷空頭考驗，若投資人貿然加碼，不見得買在合理價位，一旦行情大幅波動，績效可能遠不如預期。