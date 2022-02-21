林穎孟要求撤銷補助。（林穎孟提供／楊亞璇台北傳真）

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲將於2月27日啟動一日北高自行車騎乘活動，由民眾黨提名人陪騎。台北市議員林穎孟21日質疑，北市體育局補助一日北高活動50萬元，柯卻濫用市政資源，淪為政黨造勢，應立即撤銷補助款。

林穎孟指出，柯文哲早年利用台北市體育總會自由車協會舉辦一日北高，逃避228紀念日，今年竟為了選舉，搖身一變為柯主席，直接將協會變成政黨白手套，實質進行自身政黨造勢，濫用市政資源。

林穎孟表示，往年柯文哲在228前夕舉辦一日北高，說要推廣自行車、用汗水替代淚水紀念228，去年柯卻花市府公關媒體經費做個人行銷，直播成效還很差；今年柯主席為了躲避市政監督，改走巧門，不敢直接編列市府媒體公關費，強調當天局處長陪騎都是「假日自發、不是加班」，民眾黨並公開表示參選提名人陪騎，宣揚民眾黨「理念」。

林穎孟質疑，一日北高是北市府體育局50萬元的活動補助案，其核可成效目標是推廣自行車，不是推銷民眾黨，目前顯然違背預期成效，實質淪為民眾黨造勢活動。

林穎孟表示，這幾天民眾黨立委蔡壁如也已公告全民，創立民眾黨的「理念」，就是為了讓柯主席進總統府；為了宣揚「理念」，不惜左手以柯市長撥資源給右手柯主席，各種鑽漏洞、走巧門，奉勸北市府無需跟著向下沉淪，市府公帑不應該被濫用，一日北高既然淪為柯主席政黨造勢活動，體育局應立即撤銷「2022北高挑戰行50萬元補助案」。