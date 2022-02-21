香港第五波新冠肺炎疫情來勢洶洶，大陸全國人大常委會委員譚耀宗直言，香港防疫工作存在漏洞，他呼籲，香港要借鑑大陸成熟的抗疫經驗，例如如全民普篩該怎樣安排，早日爭取香港與大陸兩地開放通關。

譚耀宗在大陸《環球時報》撰文指出，香港第五波新冠肺炎疫情在春節假期後開始出現「海嘯式」的暴發態勢，確診人數、重症率等各項相關資料屢創新高。當前在香港社區出現的主要是Omicron變異毒株，這種變異毒株的死亡率雖然較之前的Delta變異毒株稍低一些，但其傳播力卻遠遠高於Delta。

譚耀宗稱，目前香港的疫苗接種率仍不算高，特別是老年人群體的接種率更低。客觀而言，這種情況是非常不理想的。第五波疫情暴發以來的差不多一個月當中，香港社區已經出現大量的病毒傳播鏈，確診人數及重症患者不斷以幾何式激增，醫院候診室人數爆滿，醫療系統超負荷運轉。以目前情況推斷，疫情在短時間之內還不會見頂，情況確實令人擔憂。

譚耀宗直言，這次疫情突然再次升溫，香港特區政府反應的確有些措手不及，並出現了一些不必要的混亂，不得不承認香港的防疫抗疫工作存在漏洞，以及多項現行對策還未能跟上需要。例如核酸檢測能力不足，初步確診個案未能得到及時適當的照顧，缺乏快速抗原檢測包等醫療物資等。

他強調，為了儘快切斷病毒傳播鏈，香港目前最急切的是要從源頭做好檢測工作，及早發現並追蹤到感染者，提供必要的醫學治療和實施必要的隔離措施。希望特區政府及全體公務員能虛心地向大陸學習借鑒大陸成熟的抗疫經驗，例如如果需要實施全民檢測該怎樣安排，特區政府要説明市民認識到全民檢測的重要性，以及如何跟進檢測出來的確診者，隔離治療的安排等等。

譚耀宗還稱，面對逆境，不進則退。此時此刻已經不允許再有半點懈怠；鄭重呼籲全港民眾履行接種疫苗和接受核酸檢測的共同責任，團結一致、共克時艱，盡全力配合國家、配合特區政府做好各項防疫抗疫措施，爭取早日清零，爭取與大陸早日恢復通關。