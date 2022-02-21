周一日經指數連跌第三天，失守27000點重大心理關卡。美國總統拜登和俄羅斯總統普丁可能舉行峰會的消息為市場帶來些許提振，日經225指數早盤跌幅收斂，但晨收仍下跌0.72%，報26926.01點，盤中一度重挫2.11%。東證一部指數早盤收跌0.66%，為1911.58點，盤中一度下挫1.83%。

成長股指數跌0.87%，表現相對疲弱；價值股早盤跌0.47%。

過去一周以來，俄羅斯在烏克蘭邊境增兵導致東歐地緣政治緊張局勢急速升溫，並使全球市場陷入劇烈波動。美國與法國政府稍早前宣布，美國總統拜登和俄羅斯總統普丁原則上同意就烏克蘭問題召開峰會。

晶片股下跌，東京威力科創早盤跌2.83%，給日經指數帶來最大的拖累。愛德萬測試跌1.99%，瑞薩電子（Renesas）跌1.76%。

索尼集團和任天堂均下跌約1.16%。

船運股回落，失守上周末創下的近5個月新高。川崎汽船跌5.38%，商船三井跌3.83%。