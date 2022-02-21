烏俄情勢尚未緩解，美國總統拜登表示俄羅斯計畫在數日內入侵烏克蘭，目前各方勢力的外交談判正緊鑼密鼓進行，在談判未見進展前，市場情緒將持續受此干擾。上週新興亞洲地區股市幾乎都陷入盤整，周線震盪不到1%，僅菲律賓、印尼繳出2%、1.1%漲幅。

新興亞洲外資資金流向來看，外資買盤觀望意味濃厚，不含中國的淨流入金額僅1.4億美元。上周獲外資加碼最多的前三國家為南韓、泰國、印尼，金額為5.7億美元、3.4億美元、2.6億美元，印尼連8周吸金、泰國連4周。印度則是連6周遭贖回，上週贖回金額為7.4億美元，為上周贖回金額的逾5倍。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，俄烏衝突再現緊繃跡象，但這次和2014年的俄羅斯入侵克里米亞不同，這次歐美列強提前高度警覺，雙方陣營陷入談判對峙，目前後勢發展尚不明朗，但預料此事件為區域性衝突，部分產業可能受影響，但全球經濟仍將從解封中逐步復甦的趨勢不會改變。受國際股市情緒影響，本周台股震盪劇烈，建議短期強勢個股不宜過度追價，可多加關注中長線趨勢發展較明朗的產業。

張苡琤強調，今年台灣綠能有望擴大建置，為滿足再生能源併網所產生的大量調頻需求，以及降低間歇性發電對電力品質的影響，今年台灣儲能系統預料需求將明顯提升，2025年台灣儲能系統容量將達590MW，進一步有助維持電網供電品質，並提升電力系統穩定運轉的效率，建議投資人可留意綠能投資。