工業儲存領導大廠宜鼎(5289)上周六上午於宜蘭科學園區主持宜鼎研發製造中心二期開工動土典禮，搶攻人工智慧物聯網(AIoT)，訂單能見度看到下半年，而隨著全球AIoT快速發展，智能物聯需求大增，提前加速產業布局，二期中心已經規劃5233坪建造規模，整體工程預計將於2023年第四季完工，將帶動集團整體產能及研發量能，為營運添翼。周一宜鼎股價續漲近2%，衝上農曆新春新高價，在200關卡持續前進。

法人看好宜鼎第一季營收較上季成長，營運逐季看旺到下半年。外資連3日買超百張超過。

回顧2021年，宜鼎在市場上表現不俗，在AIoT落地應用也紛紛開花結果，考量提前加速產業佈局，董事會日前決議於宜蘭科學園區持續擴增二期中心，並預計投入約5.8億元興建，期許未來落成後將提升產能，將為集團在AIoT及元宇宙應用全面整合帶來更大能量，同時也持續培養在地研發資源，進一步為軟體、硬體、韌體全面整合帶來更大能量，以及未來三到五年的營運發展作好準備。

針對未來智慧物聯全球局勢，宜鼎表示，2021在全球已累積上千項AIoT智能專案，並在全球各地投入智慧落地應用；而展望2022年，仍有諸多概念應用、技術發展受到各界關注，其中，元宇宙的議題更成為近來最熱門的話題。元宇宙除了需要大量運算之外，儲存、機器學習等技術也是其發展必要條件，因此未來也將成為宜鼎能夠發揮極大效益的領域。此外，因應5G發展的全球網通和伺服器市場，以及全球智慧基礎建設商機，都是集團今年發展重心，而宜鼎也將以高度整合的Edge AI生態系為目標，持續推動全球AIoT落地。