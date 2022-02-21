全球最大通訊展將於2月28日在西班牙巴塞隆納舉行，宏達電董事長暨執行長王雪紅第三度受大會邀約擔任專題演講嘉賓，講題為「Delivering a New World 開創一個新世界」。

王雪紅在今年的MWC專題演講、圓桌討論訂於3月1日登場，與王雪紅同場演講與討論的參與者，包括華為輪值董事長郭平、AWS執行長Adam Selipsky、以色列電信與雲端軟體大廠Amdocs執行長Shuky Sheffer、紐西蘭視覺特效公司Weta Digital執行長Prem Akkaraju。

每年二至三月於西班牙巴塞隆納舉辦的MWC，今年宏達電循往例在七館租下攤位參展，宏達電表示，此次參展將虛擬實境全系列展品展示外，還包括5G專網及邊緣雲端運算的無線VR體驗、VIVE Focus 3與VIVE Flow等相關應用內容也將同步展出，搶攻全球虛擬實境的展覽、演示、教育與虛擬協作等領域。另外受到疫情影響，這次參展將由歐洲員工為主。