在南部某監獄服刑的李姓男子，2021年5月29日凌晨在監獄舍房內，趁同舍獄友熟睡時，先撫摸對方下體再口交。經房外值勤的管理員察覺有異，立即帶離李男，並調閱舍房監視器查出他的犯行。由於他犯後頗有悔意，也與獄友和解，台南地院引用刑法減刑規定，依乘機性交罪判刑1年6個月。

一審認為，李男已與受害獄友和解，有積極彌補己過與悔悟之心，但因乘機性交罪的法定本刑在3年以上，刑度不輕，就此案被告客觀犯行、主觀惡性等情狀，如果判決最低法定本刑仍嫌過重，因此依刑法59條規定減輕其刑。

法官還說，李男對受害獄友口交，導致獄友身心受創，但審酌他犯後坦承犯行、完整供出犯案過程，還與對方達成和解，犯後態度尚佳，因此判處徒刑1年6月，可上訴。

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