從「貼圖記錄」嗅出姦情？1名人妻某次使用丈夫手機時發現「貼圖使用歷史紀錄」中出現多個愛心、摟保、親嘴貼圖，但她卻1次也沒有收到，驚覺丈夫疑似出軌，丈夫則解釋不記得有使用過，還罵她無理取鬧，她無奈發文求助網友，網友則建議查對話紀錄或定位追蹤，蒐集完證據後才據理力爭。

該名人妻在Dcard上發文表示，她知道丈夫的手機密碼，平時丈夫也都會讓她看手機，久而久之她對於丈夫手機內容便沒有興趣、不會查勤，日前她拿丈夫手機使用LINE回覆群組訊息，沒想到在點開貼圖選項時，竟見到「使用歷史紀錄」中出現多張愛心、摟保、親嘴的貼圖，讓她心生懷疑。

1名人妻某次使用丈夫手機時發現「貼圖使用歷史紀錄」中出現多個愛心、摟保、親嘴貼圖，但她卻1次也沒有收到，驚覺丈夫疑似出軌。（翻攝自Dcard）

該人妻發文說，她事後拿手機畫面質問丈夫，丈夫則解釋根本沒傳給任何人過，不知道為什麼出現在紀錄中，但丈夫的聊天紀錄幾乎都已刪光，原PO也找不到確切出軌證據，丈夫則認為她在無理取鬧，她無奈之下只要將貼圖畫面公開，詢問網友「請問有什麼辦法可以查出個什麼東西嗎」。

其他網友留言「妳沒無理取鬧，他才在惱羞」、「有惱羞成怒的feel喔」、「這應該是已經出軌了喔」、「我會傳給男性好朋友一堆愛心，不過有警覺是好事」、「有小孩的話，先不要那麼快趕他出去怕小孩會嚇到，先蒐證」、「定位追蹤」、「原po太快翻臉了，這樣誰會去承認，知道後先蒐集證據，後面才有理由打官司啊」。